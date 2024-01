Das Ende der Piranha Bytes? Studio hinter Gothic und Elex steht wohl kurz vor der Schließung

Gerüchte machten bereits seit einigen Tagen die Runde, jetzt bekräftigen gleich mehrere Quellen, dass es um das Entwicklerstudio Piranha Bytes schlecht steht.

Am 16. Januar 2024 hatte meine Kollegin Steffi auf GameStar zahlreiche Indizien gesammelt, welche die Sorgen um das deutsche Entwicklerstudio bestärkten. Weitere Recherchen von GameStar, The Pod und Games Wirtschaft bekräftigen am 17. Januar 2024: Den Piranha Bytes droht die Schließung.

Piranha Bytes droht das Ende

Zwar ist die Meldung noch nicht von offizieller Seite bestätigt, aber mehrere gesicherte Quellen berichten, dass die Schließung des Studios kurz bevor zu stehen scheint. Damit ist das Weiterbestehen der Piranha Bytes nicht nur ungewiss, sondern kann sogar als unwahrscheinlich angesehen werden. Zumindest das bislang bekannte Piranha Bytes wird es wohl so nicht mehr geben.

Embracer scheint bereits seit Herbst 2023 einen neuen Eigentümer für das deutsche Entwicklerstudio gesucht zu haben. Offenbar ohne Erfolg. Die Mitarbeiter wurden zunächst vorübergehend in Kurzarbeit geschickt.

Da kein neuer Eigentümer gefunden werden konnte, wurde den Mitarbeitern von Piranha Bytes wohl bereits im Dezember 2023 gekündigt. Auch wenn der Kündigungsprozess noch nicht abgeschlossen ist, unterstreicht das die extrem schwierige Lage des Studios.

Die Piranha Bytes existieren damit aktuell noch, zumindest offiziell. Auch scheint man weiterhin auf einen neuen Eigentümer zu hoffen und nach einer Lösung für die Mitarbeiter zu suchen.

Björn Pankratz soll nach aktuellen Informationen das Studio bereits im November verlassen haben. Laut Gamespodcast.de sollen Differenzen zwischen Pakratz und Teilen des Teams bezüglich der zukünftigen Ausrichtung des Studios bestanden haben.

Was wird aus Gothic?

Die Entwicklung des Gothic Remakes ist von der aktuellen Situation der Piranha Bytes nicht betroffen. Da die Rechte nicht mehr bei den Piranha Bytes lagen und der spanische Entwickler Alkimia Interactive mit der Umsetzung der Rollenspielneuauflage betraut ist, geht es mit Gothic wohl „ganz normal“ weiter.

Wie konnte es soweit kommen?

Die Situation ist kritisch, das sollte klar sein. 2019 wurden die Piranha Bytes von THQ Nordic aufgekauft. Damit wurde das ehemals unabhängige Entwicklerstudio Teil von THQ Nordic bzw. dem Mutterkonzern Embracer Group.

Was eigentlich für finanzielle Sicherheit sorgen sollte, scheint dem Studio nun zum Verhängnis zu werden. Nach jahrelanger Expansion und zahlreichen Studio-Käufen geriet Embracer nach einem geplatzten Milliarden-Deal in finanzielle Schieflage.

Entsprechend schloss Embracer zahlreiche Studios, entließ hunderte Mitarbeiter und ordnete einen strikten Sparkurs an. Dieser Konsolidierung fallen nun offenbar auch die Piranha Bytes zum Opfer, die eigentlich an Elex 3 arbeiteten.

THQ Nordic versucht aktuell, einen Käufer für das Studio zu finden. Man wäre wohl sogar bereit, die Marke „Elex“ gemeinsam mit dem Studio zur Übernahme anzubieten.

Gibt es noch Hoffnung?

Meine Einschätzung: Sollte sich nicht noch SEHR schnell ein Käufer finden, rückt das Ende der Piranha Bytes immer näher.

Da das Studio bereits seit Herbst 2023 verkauft werden soll, ist es unwahrscheinlich, dass noch zeitnah ein Käufer gefunden werden kann. Und die Zeit läuft dem Studio davon.

Im Dezember wurden bereits die Kündigungen für die Mitarbeiter ausgesprochen. Diese werden sich nun gezwungenermaßen nach neuen Beschäftigungen umsehen müssen, was das Entwicklerteam mit voranschreitender Zeit unweigerlich verstreuen wird.

Mit dem Weggang von Björn Pankratz im November 2023 fehlt dem Team zudem das Gesicht, welches die Piranha Bytes in den letzten Jahren nach Außen repräsentiert hat.

Auch wenn noch ein kleiner Rest Hoffnung besteht, scheint eine Rettung der Piranha Bytes immer unwahrscheinlicher. Klar ist aber jetzt schon: Die Piranha Bytes, die wir in den letzten Jahren kannten, wird es so nicht mehr geben.

Meine Gedanken zur aktuellen Situation der Piranha Bytes

Was soll ich sagen: Da schreibe ich vor wenigen Tagen noch munter über das Gothic Kochbuch, spiele gerade die großartige Gothic 2 Mod Legend of Ahssun und debattiere mit Freunden, dass sich die Piranha Bytes weiterentwickeln müssen, da überrollt einen diese traurige Meldung.

Tatsächlich hat mich die drohende Schließung der Piranha Bytes doch schwerer getroffen, als ich es gedacht hätte. Die Gothic-Spiele haben mich geprägt und sind auch dafür verantwortlich, dass ich heute für GameStar und idealo über Videospiele schreiben darf.

Die Spiele der Piranha Bytes haben mich über Jahrzehnte begleitet. Bis heute muss sich jedes Rollenspiel für mich mit einem Gothic 2 messen. Und trotzt aller Kritik der letzten Jahre, bin ich wirklich traurig, dass dieses altehrwürdige Studio nun mit dieser Situation konfrontiert ist.

Letztlich sind es aber die Mitarbeiter, denen ich einen möglichst guten Ausgang wünsche.