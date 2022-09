Oscar Isaac – Der amerikanische Schauspieler

Der Schauspieler Óscar Isaac Hernández Estrada ist ein US-amerikanischer Schauspieler mit Wurzeln in Guatemala. Er gilt als einer der besten Schauspieler der letzten Jahre und seiner Generation. 2013 gewann er einen Golden Globe für die Rolle im Musical „Inside Llewyn Davis“. Über die Jahre hat er in vielen bedeutenden Rollen gespielt und ist weltweit bekannt.

Leben und Karriere – Wer ist Oscar Isaac?

Óscar Isaac Hernández Estrada ist, wie eingangs schon erwähnt, ein US-amerikanischer Schauspieler. Er wurde am 9. März 1979 geboren. Er ist bekannt für seine Vielseitigkeit und hat dazu beigetragen, die Darstellung von Latinos in Hollywood zu verändern.

Isaac wurde 2017 von Vanity Fair zum besten Schauspieler seiner Generation und 2020 von der New York Times zu einem der 25 größten Schauspieler des 21. Jahrhunderts gekürt. Zu seinen Auszeichnungen gehören:

ein Golden Globe Award

ein National Board of Review Award

und eine Nominierung für einen Primetime Emmy Award.

Im Jahr 2016 wurde er von der Times als einer der 100 einflussreichsten Menschen der Welt aufgeführt.

Isaac wurde in Guatemala geboren und zog mit seiner Familie in die USA, als er noch ein Kleinkind war. Als Teenager trat er einer Punkband bei, spielte in Theaterstücken mit und gab sein Filmdebüt in einer Nebenrolle.

Als Absolvent der Juilliard School war Isaac in den 2000er Jahren vor allem als Charakterdarsteller in Filmen zu sehen. Seine erste größere Rolle war die des Joseph in dem biblischen Drama „The Nativity Story“ (2006), und für die Darstellung des José Ramos-Horta in dem australischen Film „Balibo“ drei Jahre später erhielt er einen AACTA Award als bester Nebendarsteller.

Nachdem er durch Nebenrollen in „Robin Hood“ und „Drive“ bekannt wurde, gelang Isaac der Durchbruch mit der gleichnamigen Rolle eines Sängers in dem Musical-Drama „Inside Llewyn Davis“, für die er eine Golden-Globe-Nominierung erhielt.

Interessante Fakten über Oscar Isaac

Der Schauspieler hat den Durchbruch definitiv geschafft. Mittlerweile kennt sein Gesicht quasi jeder. Trotzdem gibt es einige lustige oder interessante Fakten über ihn, die nicht oft veröffentlicht wurden. Hier ist eine kleine Übersicht:

Isaac erlitt einmal eine gefährliche Infektion, nachdem er von einer Katze gebissen worden war. Das hat natürlich dazu geführt, dass er Katzen im Allgemeinen eher feindselig gegenübersteht. Es muss also besonders frustrierend für ihn gewesen sein, als er die Hälfte seiner Zeit in „Inside Llewyn Davis“ damit verbrachte, einer Katze hinterherzujagen, die er versehentlich aus ihrem Zuhause entließ.

Isaacs Vater, Oscar Gonzalo, arbeitete als Arzt. Bevor Isaacs Schauspielkarriere Fahrt aufnahm, arbeitete er als Pfleger in demselben Krankenhaus, in dem auch sein Vater tätig war.

Isaac wuchs mit einer Erziehung auf, in der die evangelisch-protestantische Religion der Familie im Vordergrund stand. Interessanterweise hatte Isaac seinen ersten großen Durchbruch als Schauspieler, als er die Hauptrolle in dem religiösen Film „The Nativity Story“ übernahm. Für Isaac war es eine Ironie des Schicksals, dass „The Nativity Story“ der erste Film wurde, der im Vatikan uraufgeführt wurde.

Als Isaac zwölf Jahre alt war, begann er Gitarre zu spielen. Als er älter wurde, machte sich Isaac in der Musikszene von Miami einen Namen, als er als Musiker in mehreren Bands auftrat. Er begann in der Schule mit Punkmusik und wurde schließlich Frontmann einer Ska-Punk-Fusion-Band namens The Blinking Underdogs. Sie spielten sogar als Vorgruppe für Green Day in deren Glanzzeit.

Während er 2018 noch nie für einen Academy Award nominiert war, gewann Isaac 2016 einen Golden Globe für seine Leistung in der Miniserie „Show Me a Hero“. Davor war er für „Inside Llewyn Davis“ nominiert, hat aber nicht gewonnen.

Isaac‘s Rolle in der Miniserie „Moon Knight”

In der Miniserie „Moon Knight“ ist Oscar Isaac nicht nur Star-Schauspieler, sondern auch Produzent.

Worum geht es?

In der Serie geht es um den Angestellten Steven Grant (gespielt von Oscar Isaac). Steven hat immer wieder Erinnerungen an ein anderes Leben und wird von Blackouts geplagt. Er entdeckt, dass er an Dissoziationen leidet und seinen Körper mit einem Söldner namens Marc Spector (ebenfalls gespielt von Oscar Isaac) teilt. Mit ihren komplexen Identitäten müssen sich Marc/Steven auseinandersetzen, als sich ihre Feinde nähern. Sie geraten in ein tödliches Geheimnis unter Göttern Ägyptens.

Isaac’s Rolle als Steven und Marc:

Oscar Isaac gibt einen überraschend überzeugenden Nerd ab. Zum Beispiel, wenn Steven Marc (den er im Spiegelbild sehen kann) als „verdammt gutaussehend“ bezeichnet, kann man den körperlichen Unterschied fühlen. Isaac spricht mit einem extrem falsch klingenden englischen Akzent als Steven, das ist aber mit der Persönlichkeitsstörung zu rechtfertigen, da es sich dabei nur um eine Affektiertheit handelt, die von Marcs gebrochener Psyche erzeugt wird.

“The Card Counter” und Isaac als William Tell

„The Card Counter“ ist ein Film des berühmten Paul Schrader.

Oscar Issac spielt William Tell, der ein Glücksspieler ist, und der sich das Kartenzählen während eines achtjährigen Aufenthalts im Militärgefängnis selbst beigebracht hat. Um Aufmerksamkeit zu vermeiden, besteht Tells Spielphilosophie darin, wenig zu setzen und bescheiden zu gewinnen.

Obwohl er fast jeden Tag spielt, übernachtet er nie in einem Casino-Hotel. Er lebt aus zwei kleinen Koffern und wohnt in Motels, wo er jegliche Dekoration entfernt und alle Möbel mit einfachen, mit Schnur befestigten Laken bedeckt. Er geht in Casinos und verdient Geld durch die Kunst des Kartenzählens.

Im Film geht es in erster Linie um das Kartenzählen beim Poker. Noch viel häufiger hört man vom Kartenzählen aber in Verbindung mit Blackjack. Hier können Sie zusätzliche Informationen zu Online Blackjack finden.

Was ist Kartenzählen?

Kartenzählen ist eine Blackjack-Strategie, mit der festgestellt werden kann, ob der Spieler oder der Dealer bei der nächsten Runde einen Vorteil hat. Kartenzähler sind Vorteilsspieler, die versuchen, den Hausvorteil des Casinos zu überwinden, indem sie eine laufende Zählung der ausgeteilten Karten mit hohem und niedrigem Wert durchführen.

In Casinos sind Kartenzähler nicht gerne gesehen. Die Hausregeln der meisten Casinos beinhalten sogar ein Verbot solcher Strategien.

Oscar Isaac in Star Wars

Jeder kennt Star Wars und deswegen trugen Isaac’s Rollen in diesen Filmen garantiert zu seinem Mainstream-Erfolg bei.

Insgesamt gibt es 14 Star-Wars-Filme. Oscar Isaac spielt die Rolle des Poe Dameron. Ursprünglich sollte Dameron ein One-Hit-Wonder sein. Isaac zögerte, die Rolle anzunehmen, da sie anderen Rollen, die er bereits gespielt hatte, sehr ähnlich war. Aber er konnte sich die Gelegenheit, in Star Wars mitzuwirken, nicht entgehen lassen. Und als er den Produzenten anrief, um zuzusagen, gab es einen Sinneswandel, der Dameron nicht nur zu einem Teil des gesamten Films, sondern auch zu einem Schwerpunkt der Trilogie machte.

Isaac sagte einmal in einem Interview, dass er höchstwahrscheinlich mit Star Wars fertig ist, es sei denn, er „braucht noch ein Haus oder so“. Dieser Trend wird von vielen anderen Schauspielern der Fortsetzungstrilogie geteilt.

„Dune“ und Oscar Isaac’s Rolle als Leto

In dem Film „Dune“ geht es um den Kampf um die Kontrolle über einen wertvollen Wüstenplaneten namens Arrakis. Dieser liegt inmitten eines viel größeren galaktischen Machtkampfes. Oscar Isaac’s Figur Leto Atreides steht im Mittelpunkt des Geschehens.

Dune ist ein Roman mit einer sehr detaillierten Welt. Am Ende gibt es eine Reihe von Anhängen, in denen die Geschichte, die sozialen Strukturen und die Ökologie des Universums erklärt werden.

Isaac’s Rolle als Leto:

Isaac spielt Herzog Leto Atreides, den Vater von Paul Atreides, der die prophetische Bestimmung seines Sohnes gegen die Last seines Erbes abwägen muss und das Schicksal über das Schicksal seines Volkes auf der unwirtlichen Welt Arrakis entscheiden lässt.

Fazit

Es zeigt sich doch recht deutlich, wie wandelbar Oscar Isaac als Schauspieler tatsächlich ist. Egal ob als Rebellenpilot in Star-Wars oder Oberschurke in X-Men: Apocalypse – immer hinterlässt Oscar Isaac einen bleibenden Eindruck und schafft es glaubhafte Charaktere darzustellen. Seinen Erfolg hat sich der zweifache Familienvater also redlich verdient – so zumindest in meinen Augen.

In welchen Filmen habt Ihr den Schauspieler besonders positiv aufgenommen? Oder habt Ihr eine Rolle im Kopf, in welcher er weniger brillieren konnte? Schreibt es gerne in die Kommentare!