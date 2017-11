UNCUT Spiele auf Steam aktivieren mit VPN

Eine Schritt für Schritt-Anleitung mit Links und Infos; So könnt Ihr in Zukunft alle Games ohne Einschränkung auf Steam genießen!

Fast jeder Gamer trifft früher oder später auf die Tatsache, das bestimmte Spiele bei uns nicht erscheinen und auf dem Index landen bzw. nicht ungeschnitten bei uns zu erwerben sind. Die Frage ist dabei, ob es wirklich Sinnvoll ist, ein Medium (egal ob Film oder Spiel) einem Erwachsenen Menschen zu verbieten. Wenn ich 18 Jahre alt bin, sollte ich selbst entscheiden können, welche Inhalte ich mir zumute, und welche eben nicht. Das verrückte an der Geschichte ist ja am Ende, dass man die Spiele auf dem Rest der Welt so kaufen kann, wie es die Entwickler gedacht haben. Während wir also unser Spiel mit schönem Schnitt serviert bekommen, erfreuen sich unsere Nachbarn in Österreich an den vollständigen Titeln.

Die Alternative ist dann oft der Kauf im Ausland; Spiele oder Keys werden aus dem Ausland geordert. Doch was, wenn Systeme/Plattformen wie Steam nun die Aktivierung verweigern? Jetzt ist man fast schon gezwungen zu tricksen, denn die Spiele hat man legal erworben – Wie kann man sie nun nutzen?

Mein Beispiel bezieht sich zunächst nur auf Steam – Ich vermute aber, dass es auch auf anderen Plattformen funktioniert. Aber fangen wir mal an!

Die ganze Geschichte funktioniert mit einem Virtual Private Network – kurz VPN. Dabei wird ein in sich geschlossenes und privates Rechnernetz geschaffen, welches es ermöglicht, ein Netz auf dem anderen Ende der Welt zu nutzen. Die VPN-Lösung soll am Ende Steam vorgaukeln, das wir uns nicht mehr in Deutschland sondern zum Beispiel in Amerika befinden, so können wir den besagten Key auf Steam aktiveren. Nach der Aktivierung ist das Spiel „legal“ in unsere Bibliothek gelangt und wir können es problemlos auch in Deutschland nutzen (die VPN-Verbindung kann also nach der Aktivierung wieder getrennt werden). Hier eine Schritt für Schritt-Anleitung samt Links.

Schritt 1:

Besucht die Seite http://www.flyvpn.com/de/download und ladet Euch FlyVPN Lite herunter. Die Software ist kostenlos und Ihr müsst Euch nirgendwo registrieren. Habt Ihr Euer Spiel freigeschaltet, könntet Ihr die Exe wieder vom Rechner werfen.

Schritt 2:

Geht auf http://www.flyvpn.com/de/freetrial und schaut auf der rechten Seite nach den Testzugängen. Dort könnt Ihr Euch einen Test-Account samt Passwort wählen und so dieses VPN nutzen. Nutzt am besten den Account, der weniger genutzt ist (Online Users).

Schritt 3:

Nun öffnet Ihr die in Schritt 1 heruntergeladene Exe und landet in einer Anmeldebox. Dort meldet Ihr Euch mit einem der Accounts aus Schritt 2 an – Schon seit Ihr im VPN – Netzwerk. Nun könnt Ihr aus einer Auswahl an Netzwerken und damit verbundenen Ländern wählen. Ich nehme meist welche in den USA.

Schritt 4:

Wählt ein Netzwerk und wartet kurz; Euer PC klinkt sich nun ins Netzwerk ein, das kann ein paar Sekunden dauern. Seit Ihr drin, könnt Ihr auf Steam gehen und den Key einlösen. Wenn Ihr fertig seid, könnt Ihr das Netzwerk wieder verlassen und das Spiel normal herunterladen.

Anmerkung

Hier noch Anmerkungen zum Verfahren: Ja, Steam schließt in seinen AGBs die Nutzung von solchen Tricks aus – Man verstößt mit der Nutzung also gegen die AGBs. Dennoch hat Steam noch nie Nutzer wegen solcherlei Kleinkram gebannt oder Accounts gelöscht. Vereinzelt sollen wohl Spiele, welche mit billigen Keys aus China oder Russland kamen, im Auftrag der Punlisher gelöscht wurden sein. Aber selbst das scheint in keinem Falle die Regel zu sein. Dennoch rate ich zu Eurer Sicherheit dazu, für solche Spiele einen extra Steam Account anzulegen, damit Ihr auf der sicheren Seite seid. Auch übernehme ich hier keine Garantie, dass die Methode funktioniert oder nicht von Stam bestraft wird, Ihr agiert also auf eigene Gefahr, ich übernehme ich keine Haftung. Ich kann jedoch sagen, dass bei mir alles Reibungslos und ohne Folgen verlief und im Netz findet man ein ähnliches Echo. Also, viel Spaß mit Euren Uncut-Spielen auf Steam. 😉