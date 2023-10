Baldur’s Gate 3: Vampir werden, geht das?

Baldur’s Gate 3 ist ein fantastischer und großer Spielplatz, auf dem wir als Spieler nicht nur viel erleben, sondern auch herausfinden können. Das komplexe Rollenspiel erlaubt uns zahlreiche Freiheiten, sodass wir vieles schnell übersehen, wenn wir nicht genau hinsehen.

So fragte ich mich recht früh, ob ich in Baldur’s Gate 3 nicht auch ein Vampir werden kann. Und auch wenn die Möglichkeiten begrenzt sind, gibt es Mittel und Wege, selbst zum mächtigen Blutsauger zu werden.

Kann ich in BG3 zum Vampir werden?

In Baldur’s Gate 3 kann man im Verlauf der Story tatsächlich zu einem Vampir werden. Der Weg dahin ist recht lang und etwas kompliziert, erwartet also nicht, bereits im ersten Akt zum Dracula zu werden.

Ihr könnt zum Spielstart also keinen Vampir spielen. Wählt ihr zu Beginn des Spiels Astarion, seid ihr zwar eine Vampirbrut, aber trotzdem noch kein vollwertiger Vampir. Dennoch spielt Astarion eine zentrale Rolle dabei, wenn ihr in BG3 ein Vampir werden wollt.

Um einen echten Vampir zu spielen, müsst ihr Astarion als euren Charakter wählen. Nur er wird zu einem vollwertigen Vampir aufsteigen.

Als ein anderer Charakter könnt ihr mit etwas Aufwand eine Vampirbrut werden. Ich erkläre euch beide Wege.



Wenn ihr ansonsten Spoiler für euer Spiel vermeiden wollt, lest am besten nicht weiter!

Wie werde ich in BG3 zum Vampir?

Um in Baldur’s Gate 3 ein echter Vampir zu werden, kommt ihr um den Charakter Astarion nicht herum. Er ist der Schlüssel, um in BG3 ein Vampir zu werden.

Astarion ist zwar kein echter Vampir, jedoch eine Vampirbrut. Er wurde von einem Vampir gebissen, durfte aber nicht das Blut des Vampirs trinken. Dadurch wurde er zu keinem vollwertigen Vampir, sondern zu einem sklavischen Diener des Vampirs, mit eingeschränkten Kräften.

Wenn ihr ein Vampir werden wollt, müsst ihr Astarion in eure Gruppe aufnehmen. Helft dem bleichen Elfen bei seiner persönlichen Quest und baut eine gute Beziehung zu ihm auf. Langfristig solltet ihr eine Romanze mit ihm anstreben. Sorgt also dafür, dass Astarion euch mag.

Lasst euch zum Beispiel vom Astarion beißen, sobald er es zu Beginn des Spiels bei einer langen Rast versucht. Achtet darauf, dass er nicht zu viel Blut saugt, sonst trinkt er euch gleich ganz leer. Dies macht euch natürlich noch nicht zum Vampir, stärkt aber Astarion und zugleich eure Beziehung zu ihm.

Folgt Astarions Begleiter-Quest „Der bleiche Elf“. Im Verlauf dieser Quest erreicht ihr das Grab des Vampirs Cazador Szarr. Cazador ist der Meistervampir von Astarion und über ihn erhaltet ihr die Möglichkeit, Astarion zu einem echten Vampir zu machen.

Um das zu bewerkstelligen, muss Astarion ein Ritual durchführen. Dabei muss Astarion die Runen auf seinem Rücken in den Rücken von Cazador ritzen. Unterstützt Astarion dabei und vollendet das Ritual.

Dadurch steigt Astarion zum Vampir auf, während Cazador und sein Vampirzirkel vernichtet werden. Astarion absorbiert die Macht des Vampirs und erhält neue Fähigkeiten. Ihr müsst jedoch noch etwas warten, bevor ihr selbst zu einer Vampirbrut werden könnt.

Wie werde ich eine Vampirbrut?

Sobald Astarion zum Meistervampir aufgestiegen ist, solltet ihr eine lange Rast einlegen. Bei dieser Rast wird Astarion anbieten, euch zu einer Vampirbrut zu machen. Nehmt ihr sein Angebot an, wird er euer Blut trinken.

Dadurch werdet ihr zu seiner Vampirbrut. Solange ihr die Gedankenschinderlarve in eurem Kopf habt, kann er jedoch nicht über euch verfügen. Zudem gibt euch Astarion einen Tropfen seines Blutes, sodass ihr unter der Sonne wandeln könnt.

Nachdem euch Astarion verwandelt hat, könnt ihr ihn fragen, ob ihr ein echter Vampir seid. Er bestätigt, dass ihr (vorerst) lediglich eine Brut geworden seid. Um ein vollwertiger Vampir zu werden, müsstet ihr viel mehr seines Bluts trinken.

Astarion wird ausführen, dass er sich nicht sicher ist, ob er euch wirklich zu einem Vampir machen kann. Er äußert Bedenken, dass euch das töten könnte. Es bleibt jedoch offen, ob das nur eine Ausrede ist, um euch zu keinem mächtigen Vampir machen zu müssen.

Vorsicht: Überlegt euch also, ob ihr wirklich zum Blutsauger werden wollt. Während Astarion zu einem waschechten Vampir aufsteigen kann, werdet ihr maximal zu einer Vampirbrut. Das hat zwar auch gewisse Vorteile, bringt euch jedoch auch in eine komplizierte Lage.

Bedenkt zudem, dass der Aufstieg von Astarion zu einem vollwertigen Vampir seine eher guten Eingenschaften auslöschen wird.

Damit ist klar: In BG3 könnt ihr zum Vampir werden! Spielt ihr Astarion, könnt ihr mit ihm zu einem Vampir aufsteigen und seine Vampirbrut werden. Der Weg zum Vampir ist zwar nicht leicht oder kurz, aber am Ende gibt das Spiel die Möglichkeit, was ich wirklich bewundere.

Es zeigt einmal mehr, wie viele unterschiedliche Wege man in BG3 einschlagen kann und dabei immer wieder neue Geheimnisse und Möglichkeiten entdeckt.

Aber wie geht es euch: Seid ihr in Baldur’s Gate 3 mit Astarion zum Vampir geworden und habt euch zur Vampirbrut machen lassen? Oder habt ihr die Möglichkeit längst verspielt, weil ihr dem bleichen Elfen einen Pflock ins Herz gestoßen habt? Gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, um ein Vampir zu werden? Schreibt gerne einen Kommentar!