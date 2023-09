Gothic 2 Mod: History of Khorinis nach 15 Jahren plötzlich eingestellt

Eine traurige Nachricht für alle Gothic-Fans: Über die offizielle Facebook-Seite der Gothic-2-Mod History of Khorinis wurde das Ende des Projekts bekannt gegeben.

Die Arbeiten an der Modifikation werden endgültig eingestellt. Damit endet das Projekt nach vielen Jahren Entwicklungszeit ohne ein Release.

History of Khorinis – Die Hintergründe zum Ende

History of Khorinis sollte eine Total-Conversion-Mod für Gothic 2 werden und eine vollständig eigene Geschichte erzählen. An dem Projekt wurde seit 2008 gearbeitet. 2018 spalteten sich Teile des Teams ab und begannen die Arbeiten an Archolos.

Was vor über 15 Jahren seinen Anfang nahm, findet nun sein trauriges Ende. Auf Facebook wendet sich das Team an die Fans und versucht die Hintergründe zum Ende der Mod zu erläutern. World of Gothic hatte bereits am 28. August über das Aus von History of Khorinis berichtet.



Hauptgrund für das Ende

Als zentrale Ursache für das Ende von History of Khorinis soll mangelnde Kommunikation eines ehemaligen Hauptverantwortlichen („Dark“) des Projekts gewesen sein.

Dabei ging es primär um die Organisation und Erstellung der Synchronisation, die mit zum Teil Original-Sprechern der polnischen Gothic-Version besetzt sein sollte.

Scheinbar ist sogar unklar, ob die Arbeiten an der Synchronisation überhaupt richtig begonnen haben und die versprochenen Sprachaufnahmen überhaupt existieren.

Wo ist das Geld der Unterstützer? Das ist insofern ein besonders schwerwiegender Punkt, weil Unterstützter über YouTube und Patreon dem Projekt Geld zukommen ließen. Wo dieses Geld gelandet und ob es tatsächlich in die Weiterentwicklung der Modifikation geflossen ist, scheint ungeklärt.

In einem Interview mit der polnischen Seite GRYOnline gab einer der Modder an, dass man schlicht nicht wisse, wie und für was das Geld der Unterstützer tatsächlich ausgegeben wurde, da es von „Dark“ verwaltet wurde.

„Dark“ gab an, dass das Geld in die Produktion der Synchronisation geflossen sei. Genaue Informationen oder Belege teilte er nicht mit dem Mod-Team.

Auch gab es Probleme, weil der eigentliche Sprecher des Hauptcharakters verstorben war, was die Problematik der Synchronisation weiter verschärfte und (scheinbar) auch ungeklärte Urheberrechtsansprüche auf den Tisch brachte.

Hier ein übersetzter Abschnitt des Facebook-Posts:

Hauptgrund für den Abbruch der Arbeit ist die mangelnde Kommunikation mit dem ehemaligen Hauptkoordinator des Projekts, der unter anderem für die Vorbereitung der Synchronisation zuständig war. Eine konkrete Antwort, ob die Synchronisation aufgenommen wird, erhielten wir nicht, sodass wir davon ausgingen, dass nicht zu 100% damit gerechnet werden kann. Unklar ist auch die Situation hinsichtlich der begrenzten Anzahl an Aufnahmen des bereits verstorbenen „Nestors“ (Original-Synchronsprecher). Die Geschichte von Khorinis verliert ohne die versprochene „Original“-Synchronisation ihre Bedeutung. Wir bedauern auch, dass die Aufnahmen „Nestors“ nicht in die Modifikation übernommen werden. Wir hoffen jedoch, dass der Urheberrechtsinhaber sie positiv nutzen kann.



Die Trennung des ursprünglichen Teams

History of Khorinis hatte bereits 2018 für Aufsehen gesorgt. Damals hatten sich Teile des Mod-Teams mit dem weiter oben erwähnten „Dark“ zerstritten.

Daraus resultierte eine Aufteilung des an der Mod arbeitenden Teams. Es wurde ein neues Team um die Modifikation Die Chroniken von Myrtana: Archolos gegründet. Die Gothic-2-Mod erschien 2021 sogar auf Steam und kann als eine der besten Gothic-2-Mods überhaupt bezeichnet werden.

„Dark“ versammelte nach der Trennung neue Modder um History of Khorinis und führte die Arbeiten an dieser Mod weiter. Scheinbar jedoch wenig erfolgreich.

Nun scheint das seit 2018 versammelte „neue“ Team endgültig die Reißleine zu ziehen:

Viele Gothic-Modifikationsprojekte sind an mangelnder Motivation gescheitert, und hier ist es ähnlich, aber wir möchten euch klar machen, dass die mangelnde Motivation auf Missmanagement zurückzuführen ist, für dessen Behebung niemand mehr die Kraft hat.

Das unschöne Ende von History of Khorinis

Damit ist History of Khorinis scheinbar einen zweiten Tod gestorben. Erste Anzeichen für das jetzige Ende wurden spätestens 2018 sichtbar, als sich das ursprüngliche Kernteam vom Projekt abwandte, um mit Archolos ein eigenes Projekt zu beginnen.

Heute ist das Projekt nun endgültig am Ende und das ist vielleicht auch gut so. Auch wenn es viele ungeklärte Fragen gibt – besonders wo das Geld der Unterstützer gelandet ist – scheint das Ende des Projekts unausweichlich gewesen zu sein.

Welche Rolle der oft genannte „Dark“ tatsächlich spielte und wie viel an den genannten Vorwürfen dran ist, kann ich nicht nachvollziehen. Auf reddit wird das Thema jedoch von einigen Usern vertieft.

Für Gothic-Fans bleibt zu hoffen, dass die Verantwortlichen von History of Khorinis das erstellte Material nicht ebenfalls zu Grabe tragen, sondern es im besten Falle der Community zur Verfügung stellen.

Immerhin flossen gut 15 Jahre Arbeit in diese Modifikation. Viele andere Mod-Projekte könnten von den dabei erstellten Inhalten profitieren. Ob es dazu kommt, ist ebenfalls unklar.

Was haltet ihr von diesem eher unschönen Ende? Damit endet eines der meist erwarteten Modifikationen der letzten Jahre auf eine wirklich unschöne Weise. Viele Fragen sind zudem noch offen und es ist fraglich, ob diese jemals beantwortet werden.