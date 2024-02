World of Goo 2: Release im Mai angekündigt

Nachdem World of Goo 2 im Dezember überraschend angekündigt wurde, ist jetzt ein konkreter Release-Termin bekannt geworden. Außerdem wissen wir endlich, auf welchen Plattformen das Puzzle-Game erscheinen wird. Schnallt eure Goo-Bälle fest, im Mai geht es endlich wieder los!

World of Goo 2 erscheint im Mai 2024

World of Goo 2 erscheint am 23. Mai 2024 für PC, Nintendo Switch, Mac und Linux. Diesen Release-Termin gab das Indie-Studio 2D Boy offiziell bekannt. Der Nachfolger erscheint damit gut 16 Jahre nach Veröffentlichung des äußerst beliebten World of Goo.

Auf diesen Plattformen könnt ihr World of Goo 2 kaufen:

WorldOfGoo2.com: PC / Mac / Linux

Nintendwo Switch: eShop

Epic Games Store: Win / Mac

Lokaler Koop auf der Switch

World of Goo 2 erscheint somit zunächst konsolenexklusiv für die Nintendo Switch. Das Spiel kann dann über den eShop gekauft und heruntergeladen werden. Eine Einzelhandelsversion ist demnach wohl nicht geplant.

Die Switch-Version soll zudem einen lokalen Koop-Modus für bis zu vier Spieler bieten, die dann gemeinsam World of Goo 2 spielen können. Das wurde im Rahmen der Nintendo Direct bekannt gegeben.



PS5 oder Xbox wurden bislang nicht als unterstützte Plattformen genannt. Besitzer dieser Konsolen können nur darauf hoffen, dass das Rätsel-Spiel später auf diesen Konsolen veröffentlicht wird.

World of Goo 2 erscheint auf dem PC im Epic Games Strore und direkt auf WorldOfGoo2.com. Eine Version für Steam ist aktuell nicht angekündigt.

Die Entwickler von World of Goo 2

Hinter World of Goo steht seit jeher das Entwickler-Duo 2D Boy. Der erste Teil wurde 2008 von Kyle Gabler und Ron Carmel veröffentlicht. Die beiden veröffentlichten als Tomorrow Corporation auch andere Indie-Spiele.

Jetzt kehren sie mit World of Goo 2 zu ihren Anfängen zurück. In einem ersten Interview auf dem Epic Games Store haben sich die beiden Entwickler übrigens zur überraschenden Rückkehr von World of Goo geäußert.

World of Goo 2 kann kommen!

Als World of Goo 2 im Dezember 2023 angekündigt wurde, war ich extrem überrascht. World of Goo habe vor vielen Jahren sehr gerne gespielt, aber längst hatte ich das Physik-Puzzle mit den schleimigen Bällen vergessen.

Dass wir im Mai endlich einen Nachfolger erhalten, stimmt mich wirklich glücklich! Ich bin gespannt, welche neuen Rätsel-Ideen der Nachfolger umsetzt und ob ich so viel Spaß wie früher haben werde. Aktuell spiele ich World of Goo auf meinem Smartphone im Rahmen des Netflix-Abos.



Auch der lokale Koop-Modus auf der Switch hat mich verdammt neugierig gemacht. Ich werde das Puzzle-Game zum Release wohl auf der Nintendo-Konsole spielen.

Dass World of Goo 2 nicht auf Steam veröffentlicht wird, finde ich etwas schade. Klar, ich bekomme die Version auf Epic oder direkt bei den Entwicklern, aber am liebsten habe ich meine PC-Spiele immer noch auf Steam.

Wie geht es euch: Freut ihr euch auf den Release von World of Goo 2 im Mai? Werdet ihr das Puzzle-Game kaufen und falls ja, auf welcher Plattform wollt ihr spielen? Habt ihr den Vorgänger ebenfalls gespielt? Schreibt es gerne in die Kommentare!