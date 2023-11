Gothic 1 Zombie Mod: Dolina Zombie – deutsche Version veröffentlicht

Pünktlich zu Halloween erschien auf World of Gothic die deutsche Version einer Zombie Mod für Gothic 1. In dem alternativen Szenario ist das Minental von einer gefährlichen Zombie-Apokalypse heimgesucht.

Die Gothic-1-Mod erschien bereits 2015 mit dem Titel Dolina Zombie in polnischer Sprache und wurde nun auch ins deutsche übersetzt. Die deutsche Version bietet sogar einige Verbesserungen und Erweiterungen gegenüber der Original-Version.

Diese Mod stürzt das Minental in eine Zombie-Apokalypse

Inhalt: Was bietet Dolina Zombie?

Bei Dolina Zombie handelt es sich um eine polnische Modifikation für Gothic 1, die bereits 2015 veröffentlicht wurde. Jetzt erschien eine deutsche Version der Zombie-Mod, die auch einige technische Verbesserungen bietet

Diese Features bietet Dolina Zombie:

Spielzeit von 25-35 Stunden

Verändertes Minental als Spielwelt mit vielen Neuerungen

Eigene Story innerhalb der Zombie-Apokalypse

Neue Gameplay-Elemente passend zum Zombie-Setting

Neue Dungeons und Orte im Minental

Deutsche Sprachausgabe auf Basis von TTS

Neue Waffen, Rüstungen, Models und Sounds

Ihr erhaltet also eine umfangreiche Zombie-Mod im Gothic Universum und könnt einige Stunden mit dieser tollen Modifikation für Gothic 1 verbringen!

Story: Worum geht es in der Mod?

In Dolina Zombie schlüpfen wir in die Rolle des Schmieds Bragus, der in die Minenkolonie von Khorinis geworfen wird. Doch als wäre das nicht schon schlimm genug, stellt sich bald heraus, dass Schreckliches in der Strafkolonie vor sich geht.

Das Minental wurde von einer Zombie-Apokalypse heimgesucht. Bragus muss schnell andere Überlebende finden, um in dieser lebensfeindlichen Umgebung nicht selbst zum wandelnden Untoten zu werden. Schnell verstrickt er sich in die mysteriösen Geheimnisse des Minentals, während er ums nackte Überleben kämpft.

Installation: Wie komme ich an die Mod?

Die deutsche Version von Dolina Zombie wurde auf World of Gothic veröffentlicht. Ihr könnt die Mod auf WoG herunterladen und findet im Release-Thread eine entsprechende Anleitung mit Hinweisen bezüglich der Kompatibilität mit anderen Mods.

Die Modder „FaChDa“ und „Neocromicon“ haben die deutschsprachige Version der Modifikation erstellt. Die deutsche Version bietet sogar einige Neuerungen.

Features der deutschen Version:

Neue Quests

Verbesserte Stressanzeige

Bugfixes

Neues Ende

Damit können sogar Veteranen die Mod noch mal ganz neu erleben. Nicht zu vergessen die deutsche Sprachausgabe auf Basis von TTS. An der deutschen Version war erneut der Modder neocromicon beteiligt, der kürzlich auch an der deutschen Übersetzung von Das Goldene Tor mitgewirkt hat.

Die ursprüngliche Mod wurde 2015 von dem polnischen Modder „OrtegaX“ (Hauptentwickler) erstellt und veröffentlicht. Jetzt steht die coole Zombie-Mod für Gothic 1 auch in deutscher Sprache zur Verfügung.

Ihr habt jetzt wieder richtig Lust auf Gothic bekommen und wollt Gothic 1 auf Windows 10 oder 11 spielen? Dann werft einen Blick auf meine Anleitung! Falls ihr Dolina Zombie spielen wollt, beachtet aber unbedingt die Hinweise zur Kompatibilität im Release-Thread der Mod!

Falls ihr nach tollen Mods für den zweiten Teil der Reihe sucht, habe ich drei der besten Mods für Gothic 2 in einem eigenen Artikel vorgestellt.

Wie geht es euch: Seid ihr auch so begeistert, wenn neue Mods für die Gothic-Reihe erscheinen? Was haltet ihr von der Übersetzung von Dolina Zombie? Kanntet ihr die Mod bereits, oder wurdet ihr erst mit der deutschen Version auf diesen Klassiker aufmerksam? Wünscht ihr euch von anderen Mods ebenfalls eine deutsche Version? Schreibt gerne einen Kommentar!