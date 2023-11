Planescape Torment 2 wäre traumhaft: Wo bleibt mein Nachfolger?

Nach Baldur’s Gate 3 bin ich der Meinung, dass auch ein anderes Rollenspiel endlich einen neuen Teil verdient hat. Die Rede ist von Planescape: Torment, eines meiner liebsten RPGs überhaupt.

Ich möchte wieder durch Sigil streifen, Streitgespräche mit Schädelratten führen und über das Wesen eines Menschen philosophieren. Nach dem Erfolg von Baldur’s Gate 3 habe ich das Gefühl, dass wir auch für dieses Abenteuer bereit sind.

Planescape: Torment ist eine andere Art von Spiel

Ich kenne kaum ein Spiel, welches mich als Erwachsenen so sehr in seine Welt ziehen konnte wie Planescape: Torment. Meine ersten Schritte in der Stadt der Tore waren eine wundersame Erfahrung, die ich so kaum noch in einem Videospiel erlebt habe.

Selten hat sich eine Welt so fremd und doch organisch angefühlt. Dieses Spiel zu spielen fühlt sich an wie Urlaub in einer fremden Stadt. Alles ist anders, neu und spannend und nur Stückchenweise kommt man dahinter, wie alles läuft.

Gleichzeitig hat Planescape: Torment so viel Text, dass man glatt von einem spielbaren Buch sprechen könnte. Und dieses Buch ist nicht nur spannend geschrieben, sondern behält einige Überraschungen bereit, die den ersten Spieldurchlauf geradezu magisch werden lassen.

Planescape: Torment bietet eine erwachsene und vielschichtige Herangehensweise an philosophische Themen wie Moral, Sühne und Schuld. Statt die Welt vor einem Schurken zu retten, Monster für Erfahrungspunkte zu schlachten oder der besten Ausrüstung hinterherzujagen, werden in Planescape: Torment Themen behandelt, die andere Spiele nicht mal mit der Kneifzange aufgreifen würden.

Leider kein Spiel für die breite Masse

Planescape: Torment ist ein Rollenspiel für Erwachsene. Es ist kein rasantes Abenteuer voller Action, sondern eine Erfahrung, die sich nur dann entfalten kann, wenn wir uns darauf einlassen. Wer nach der Arbeit nur mal abschalten und etwas Spaß haben möchte, wird in Sigil wohl nicht glücklich werden.

Und so sehr ich Planescape: Torment liebe, so sehr muss ich eingestehen, dass es die breite Masse wohl nicht erreichen kann. Im Vergleich zu Baldur’s Gate 1 und später Baldur’s Gate 2 konnte mein geliebtes Planescape: Torment nur schwache Verkaufszahlen vorweisen. Kein Wunder also, dass wir hier auch (noch) keinen echten Nachfolger erhalten haben.

Torment: Tides of Numenera war ein guter Versuch, die Seele von Planescape: Torment in neuer Form zu interpretieren. Und obwohl ich auch Tides of Numenera zu schätzen weiß, kam es doch nie an das Vorbild heran und blieb insgesamt hinter meinen großen Erwartungen zurück.

Die Enhanced Edition von Planescape: Torment ist zumindest eine tolle Option, diesen Rollenspiel-Diamanten auch heute noch spielen und genießen zu können. Falls ihr also nach einem tiefgründigen RPG sucht, das sich nicht nur von der breiten Masse abhebt, sondern ganz neue Schwerpunkte setzt, ist die Enhanced Edition eine großartige Möglichkeit für euch dieses Spiel auch heute noch erleben zu können.

Die Zeit für Planescape Torment 2 ist reif

Dennoch glaube ich, dass ein neues Planescape: Torment durchaus seinen Platz in der heutigen Zeit finden könnte. Gaming ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen und Spiele wie Disco Elysium beweisen, dass auch erwachsene und textlastige Konzepte angenommen werden.

Und jetzt wo ich mich in der Welt von Baldur’s Gate 3 verliere und mich an unzählige Durchläufe heranwage, denke ich oft an ein Planescape Torment 2. Auch Sigil könnte in neuem Glanz erstrahlen und mich mit neuen Abenteuern in seinen Bann ziehen, so wie es aktuell ein Baldur’s Gate 3 macht.

Versteht mich nicht falsch: Ich will kein Baldur’s Gate im Planescape-Gewand. Ich wünsche mir nur eine so ambitionierte Fortsetzung für Planescape: Torment, wie es Larian bei BG3 vorgemacht hat.

Letztlich haben Wizards of the Coast auch Planescape im Pen-and-Paper wiederbelebt, womit es doch endlich an der Zeit wäre, auch dem Videospiel eine Renaissance zu spendieren. Selten standen die Zeichen in meinen Augen so gut für ein Planescape Torment 2 wie jetzt.

Doch wie geht es euch: Habt ihr Planescape: Torment gespielt? Wie gefällt euch dieses klassische Rollenspiel alter Tage? Würdet ihr euch einen Nachfolger von Planescape: Torment wünschen, oder reicht euch das Original völlig aus? Was müsste ein Planescape Torment 2 bieten? Schreibt gerne einen Kommentar!